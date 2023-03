Spalletti con i bambini dell’Associazione “A voce d”e creatur”: il siparietto sul coro contro la Juve (VIDEO) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLuciano Spalletti insieme ai bambini dell’Associazione “A voce d”e creatur” di Don Luigi Merola. Una associazione di aggregazione sociale e integrazione culturale dedicata a progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane. Spalletti, che ha devoluto alla Associazione la somma di denaro percepita per il “Premio Bearzot”, ha visitato le strutture e le sale dedicate all’attività ludico-sportiva. Poi, giunto sul campo di calcetto, è stato accolto da oltre 150 bambini. Il tecnico azzurro ha scattato foto e firmato autografi, rivolgendosi ai ragazzi con parole sentite e commosse: “Se date la mano ai bambini che hanno bisogno del vostro aiuto, diventerete una squadra fortissima come quella del Napoli”. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLucianoinsieme ai“Ad”e” di Don Luigi Merola. Una associazione di aggregazione sociale e integrazione culturale dedicata a progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane., che ha devoluto alla Associazione la somma di denaro percepita per il “Premio Bearzot”, ha visitato le strutture e le sale dedicate all’attività ludico-sportiva. Poi, giunto sul campo di calcetto, è stato accolto da oltre 150. Il tecnico azzurro ha scattato foto e firmato autografi, rivolgendosi ai ragazzi con parole sentite e commosse: “Se date la mano aiche hanno bisogno del vostro aiuto, diventerete una squadra fortissima come quella del Napoli”. ...

