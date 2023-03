Sosa: “Squadra perfetta mi rivedo in Simeone, a Posillipo preferisco le persone di Napoli” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roberto Carlos Sosa, ha parlato del Napoli a Radio Crc: “Mi rivedo in Giovanni Simeone, ha saputo sostituire anche Victor Osimhen“. L’ex attaccante del Napoli durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ ha detto: “Ho giocato l’ultima gara col Napoli al San Paolo contro il Milan. I ragazzi decisero di omaggiarmi facendomi indossare la fascia di capitano e se ci penso ancora mi emoziono. Ho segnato 26 gol in azzurro, ricordo il primo contro il Chieti, su rigore, ma anche in coppa Italia feci un gol di testa molto bello, contro il Padova, che poi ci portò a giocare contro la Roma di Spalletti. Ricordare il periodo del Napoli è sempre bello, ricordo soprattutto il riscaldamento al San Paolo: quando alzavi gli occhi e vedevi tutti quei tifosi sugli spalti, ti trasferiva una ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roberto Carlos, ha parlato dela Radio Crc: “Miin Giovanni, ha saputo sostituire anche Victor Osimhen“. L’ex attaccante deldurante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ ha detto: “Ho giocato l’ultima gara colal San Paolo contro il Milan. I ragazzi decisero di omaggiarmi facendomi indossare la fascia di capitano e se ci penso ancora mi emoziono. Ho segnato 26 gol in azzurro, ricordo il primo contro il Chieti, su rigore, ma anche in coppa Italia feci un gol di testa molto bello, contro il Padova, che poi ci portò a giocare contro la Roma di Spalletti. Ricordare il periodo delè sempre bello, ricordo soprattutto il riscaldamento al San Paolo: quando alzavi gli occhi e vedevi tutti quei tifosi sugli spalti, ti trasferiva una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sosa: “Squadra perfetta mi rivedo in Simeone, a Posillipo preferisco le persone di Napoli” - napolipiucom : Sosa: 'Squadra perfetta mi rivedo in Simeone, a Posillipo preferisco le persone di Napoli' #CalcioNapoli #napoli… - Cpt_Chloe_ : E specifico che non mi interessa che sia Kvara ad indossare la numero 10 o meno, anche perché probabilmente lui non… -