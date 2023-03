Sorteggio Coppa Davis 2023 con l’Italia in tv oggi | orario | canale e diretta streaming

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Le indicazioni per seguire inildella fase finale a gironi della, che si terrà dal 12 al 17 settembre in quattro diverse località europee.si presenta a questoin seconda fascia dopo la semifinale persa con tanti rimpianti lo scorso novembre a Malaga contro il Canada poi vincitore della competizione. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri avranno nel girone una squadra proveniente dalla prima fascia (Canada, Australia, Spagna, Croazia), una dalla terza (Usa, Svezia, Francia, Repubblica Ceca) e una dalla quarta (Corea del sud, Cile, Svizzera e Finlandia). Non si correrà invece il rischio di affrontare una della stessa fascia (ovvero Gran Bretagna, Serbia e Olanda). SEGUI LA...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... voceditalia : Sorteggio Coppa Libertadores: Metropolitanos pesca l’Inter, Monagas il Boca Juniors - magoforrest1 : @killhzo sbucinho aveva già la strada spianata in coppa italia, ha deciso di andare contro al culo in tutti i modi,… - OA_Sport : Sorteggio Coppa Davis 2023: fasce e possibili avversarie dell’Italia. Programma, orario, tv e streaming - - Deiana_Luca9 : RT @Tennis_Ita: Coppa Davis, il sorteggio si svolgerà a Malaga mercoledì 29 marzo. Canada, Australia, Spagna e Croazia le teste di serie ht… - Tennis_Ita : Coppa Davis, il sorteggio si svolgerà a Malaga mercoledì 29 marzo. Canada, Australia, Spagna e Croazia le teste di… -

...C e D Lo scontro diretto che ha visto mescolare per la prima volta in questa edizione della...il girone C PRO PADEL BLACK per il girone D Purtroppo una gara è stata rinviata e per il...Nientemeno che una statua, realizzata a grandezza naturale e consegnatagli il 27 marzo a margine delper la prima fase della prossimaLibertadores. 'Era da tempo che una squadra ......dei gironi della fase finale dellaDavis, in programma dal 12 al 17 settembre. Sarà la prima volta dal luglio 1994 (Gran Bretagna - Romania) che la Davis farà tappa a Manchester. Il...

Sorteggio Coppa Davis 2023: fasce e possibili avversarie dell'italia. Programma, orario, tv e streaming OA Sport

Lo scorso inverno, Lionel Messi ha seguito le orme di Diego Maradona guidando l'Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo. Come premio, una statua del capitano dell'albiceleste affianchera' quelle ...Lo scorso inverno, Lionel Messi ha seguito le orme di Diego Maradona guidando l'Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo. Come premio, una statua ...