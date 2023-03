Sophie Codegoni a sorpresa svela il secondo nome di Céline | “Super spoiler”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan49974889 : Stasera abbiamo scoperto il secondo nome di Céline Blue ???? veramente bello e unico sei speciale ti amo ??????… - Alessan49974889 : Preparare quella valigia è la cosa più emozionante che ci sia, perché tra poco potrai avere tra le braccia la tua C… - chiaracerb : Amooo ma manca il 3° cambio o hai sbagliato a scrivere l’etichetta???? @Sophie_codegoni #basciagoni - OSoardi : Buonanotte mamy e Celine ?????????@Sophie_codegoni? ?@ALEBASCIANO22? #basciagoni - VannaEsposito14 : RT @Alessan49974889: Nico e Ale insieme sul lettone, Nico che legge, insieme sono di una tenerezza e dolcezza unici ???? e presto ci sarà anc… -

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria , sono stati ospiti ieri nell'ultimo appuntamento con Casa Chi , il talk social condotto da. Gf Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: "Giaele mi ha delusa,Tavassi non è stato carino" I due ex protagonisti del Gf Vip , hanno parlato di alcuni rapporti, non proprio ...Antonella Fiordelisi presto mamma Ospite a Casa Chi , Antonella Fiordelisi è stata intervistata da Azzurra della Penna, Valerio Palmieri e. Durante l'intervista ha ovviamente parlato ...Stando alle ultime dichiarazioni di Antonella Fiordelisi (concesse nella cornice del format casa Chi a) lei e il suo attuale compagno Edoardo Donnamaria starebbero già pensando di allargare la famigli a. Proprio così: i due ex concorrenti del GF Vip (nonché i più chiacchierati insieme a ...

Sophie Codegoni a sorpresa svela il secondo nome di Céline ... 361 Magazine

Sophie Codegoni ha chiesto ad Antonella come procede la relazione con Edoardo dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 7. La diretta interessata senza giri di parole ha spiegato che va tutto a gonfie ...Intervistata da Casa Chi, Antonella Fiordelisi ha parlato del suo rapporto con Edoardo Donnamaria, svelando qualche progetto per il futuro.