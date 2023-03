"Sono fatti miei!": Mentana sbotta e inchioda Massimo Giletti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Enrico Mentana, "Mitraglietta" per gli amici, può parlare ore di qualsiasi argomento: dalla politica allo sport, dalla cultura al gossip. C'è solo una cosa sulla quale tace: la sua vita privata. Lo sa bene Massimo Giletti che alla fine della sua intervista a Non è l'Arena (La7) è stato zittito senza possibilità di replica dopo aver fatto troppe domande su Francesca Fagnani. Il battibecco tra il direttore e il giornalista - dopo una seria discussione che ha spaziato dalla guerra in Ucraina ai migranti, al governo Meloni e al Pd di Elly Schlei - ha virato sul personale quando Giletti ha mostrato la fotografia in cui conduceva il tg con i cani sotto la scrivania. "Ti voglio far vedere uno scatto… sai noi ogni tanto facciamo inchieste… Prendo spunto da questa immagine per chiederti che belva ti senti?", ha detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Enrico, "Mitraglietta" per gli amici, può parlare ore di qualsiasi argomento: dalla politica allo sport, dalla cultura al gossip. C'è solo una cosa sulla quale tace: la sua vita privata. Lo sa beneche alla fine della sua intervista a Non è l'Arena (La7) è stato zittito senza possibilità di replica dopo aver fatto troppe domande su Francesca Fagnani. Il battibecco tra il direttore e il giornalista - dopo una seria discussione che ha spaziato dalla guerra in Ucraina ai migranti, al governo Meloni e al Pd di Elly Schlei - ha virato sul personale quandoha mostrato la fotografia in cui conduceva il tg con i cani sotto la scrivania. "Ti voglio far vedere uno scatto… sai noi ogni tanto facciamo inchieste… Prendo spunto da questa immagine per chiederti che belva ti senti?", ha detto ...

