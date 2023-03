Sonego si ferma agli ottavi: battuto in rimonta da Cerundolo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Niente quarti di finale per Lorenzo Sonego nell'Atp 1000 di Miami. Non ci saranno dunque due azzurri tra i magnifici otto in Florida, 'colpa' di quel Francisco Cerundolo (n. 31 del mondo) che per ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Niente quarti di finale per Lorenzonell'Atp 1000 di Miami. Non ci saranno dunque due azzurri tra i magnifici otto in Florida, 'colpa' di quel Francisco(n. 31 del mondo) che per ...

