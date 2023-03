Sondaggi Tecnè: fiducia in calo per Meloni e governo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Pd arriva a sfiorare il 20% nelle intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire. I dem sono dati in crescita dello 0,2% al 19,8%. Fratelli d’Italia scende di un decimo al 30%, calo anche per il Movimento 5 Stelle che perde due decimi e si attesta al 15,6% ad oltre tre punti di distanza dal Pd. Stabili le posizioni di Lega e Forza Italia rispettivamente all’8,8% e al 7,2%. Un decimo più sotto si trova il Terzo Polo di Italia Viva e Azione (7,1%). L’alleanza Sinistra Italiana e Verdi è data in leggera crescita al 3,1%. Sotto la soglia di sbarramento troviamo +Europa al 2,4%, Italexit all’1,8% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,2%. I Sondaggi Tecnè registrano un calo importante della fiducia della premier ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Pd arriva a sfiorare il 20% nelle intenzioni di voto registrate daiper l’Agenzia Dire. I dem sono dati in crescita dello 0,2% al 19,8%. Fratelli d’Italia scende di un decimo al 30%,anche per il Movimento 5 Stelle che perde due decimi e si attesta al 15,6% ad oltre tre punti di distanza dal Pd. Stabili le posizioni di Lega e Forza Italia rispettivamente all’8,8% e al 7,2%. Un decimo più sotto si trova il Terzo Polo di Italia Viva e Azione (7,1%). L’alleanza Sinistra Italiana e Verdi è data in leggera crescita al 3,1%. Sotto la soglia di sbarramento troviamo +Europa al 2,4%, Italexit all’1,8% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,2%. Iregistrano unimportante delladella premier ...

