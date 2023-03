Soleil Sorge opinionista GF Vip 2023-2024? La scelta di Signorini

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La lunghissima e asfissiante settima edizione del Grande Fratello Vip si conclude lunedì 7 aprile con la proclamazione del vincitore. In lizza per la vittoria vi sono Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Per Alberto De Pisis e Milena Miconi la finale è in bilico: attualmente sono al televoto e il pubblico deciderà chi dei due è il sesto finalista. Nel frattempo è iniziato il toto-nomi per la prossima edizione del GF Vip, in particolare sugli opinionisti. Sembra certo l'addio di Sonia Bruganelli e il ritorno in Rai di Orietta Berti. Le voci che girano sono fortissime, così come i nomi:e Giulia Salemi saranno le loro sostituite?al GF Vip come? «Spero di sì» Quando si mette in testa una cosa,...