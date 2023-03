Sistemi anti-missile non funzionanti | Zelensky punta il dito | imbarazzo Ue

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un non meglio specificato "Paese europeo" ha inviato all'Ucraina un sistema di difesa aerea che non funzionava. "Hanno dovuto cambiarlo più volte", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista rilasciata ad Associated Press. Il leader ucraino non ha riferito quale sia il Paese in questione, e nell'intervista è tornato a chiedere ai Paesi occidentali le armi già annunciate ma non solo. Alcune delle armi promesse dall'Occidente, infatti, non sarebbero ancora state consegnate: "Abbiamo grandi decisioni sui Patriot, ma non li abbiamo davvero", ha dettosul sistema di difesa aerea di fabbricazione statunitense. Kiev vuole caccia all'avanguardia: "Non abbiamo ancora nulla quando si tratta di aerei da guerra moderni", ha detto. La Polonia e la Slovacchia hanno deciso di fornire all'Ucraina jet ...