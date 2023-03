Sisma in Molise, scuole chiuse a Campobasso e a Montagano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto per oggi - a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in seguito alla forte scossa sismica avvenuta ieri sera - la sospensione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sindaco di, Roberto Gravina, ha disposto per oggi - a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in seguito alla forte scossa sismica avvenuta ieri sera - la sospensione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - RaiNews : Terremoto nella notte in Molise, magnitudo 4,6. Paura ma nessun danno. Il sisma ha colpito stanotte alle 23.53, con… - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse oggi a Campobasso, in seguito alla scossa di terremoto avvenuta in Molise #ANSA - pippoMR : Oggi scuole chiuse a Campobasso e altri comuni della zona. Il sisma avvertito su un'area molto larga, da Pescara fi… - live_palermo : Oggi scuole chiuse a Campobasso e altri comuni della zona. Il sisma avvertito su un'area molto larga, da Pescara fi… -