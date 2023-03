Sinner-Ruusuvuori oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Jannik Sinner se la vedrà contro Emil Ruusuvuori nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. L’altoatesino è reduce dal quarto turno contro il russo Andrey Rublev, spazzato via agilmente in due set. Adesso un incontro abbordabile contro il finlandese, che agli ottavi di finale ha battuto in rimonta lo spilungone olandese Botic Van De Zandschulp. L’azzurro, che la scorsa settimana è arrivato fino al penultimo atto in quel di Indian Wells, possiede tutte le carte in regola per avanzare al penultimo atto anche in quest’occasione. Il bilancio degli scontri diretti, infatti, recita un inequivocabile 4-0 in favore di Sinner. Ben tre successi ai danni dello scandinavo, inoltre, sono arrivati sul duro e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Emilnei quarti di finale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. L’altoatesino è reduce dal quarto turno contro il russo Andrey Rublev, spazzato via agilmente in due set. Adesso un incontro abbordabile contro il finlandese, che agli ottavi di finale ha battuto in rimonta lo spilungone olandese Botic Van De Zandschulp. L’azzurro, che la scorsa settimana è arrivato fino al penultimo atto in quel di Indian Wells, possiede tutte le carte in regola per avanzare al penultimo atto anche in quest’occasione. Il bilancio degli scontri diretti, infatti, recita un inequivocabile 4-0 in favore di. Ben tre successi ai danni dello scandinavo, inoltre, sono arrivati sul duro e ...

