Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: come sta? Le condizioni di salute (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Al momento, l’ex Premier sarebbe ricoverato per accertamenti all’ospedale San Raffaele di Milano. Ma voci vicine al suo entourage, parlano di alcuni dolori con cui il leader di Forza Italia convive da diversi giorni e che hanno richiesto il ricovero. Intanto, già il figlio minore di Berlusconi, Luigi, è arrivato intorno all’ora di pranzo all’ospedale per portare compagnia al proprio padre. Silvio Berlusconi ricoverato nuovamente in ospedale LA visita di Luigi sarebbe durata un paio di ore, il che fa presagire come le condizioni non siano gravi, ma che il ricovero sia stato necessario per approfondire i dolori del presidente di Forza Italia. Quello che potrebbe far leggermente preoccupare, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Al momento, l’ex Premier sarebbeper accertamenti all’San Raffaele di Milano. Ma voci vicine al suo entourage, parlano di alcuni dolori con cui il leader di Forza Italia convive da diversi giorni e che hanno richiesto il ricovero. Intanto, già il figlio minore di, Luigi, è arrivato intorno all’ora di pranzo all’per portare compagnia al proprio padre.nuovamente inLA visita di Luigi sarebbe durata un paio di ore, il che fa presagirelenon siano gravi, ma che il ricovero siato necessario per approfondire i dolori del presidente di Forza Italia. Quello che potrebbe far leggermente preoccupare, è ...

