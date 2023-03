Silvio Berlusconi resta ricoverato al San Raffaele | le dimissioni erano attese in giornata

(Di mercoledì 29 marzo 2023)all’ospedale Sandi Milano. Ledel leader di Forza Italia, arrivato nella struttura lunedì per controlli ed esami di routine,tra martedì sera e ladi oggi (mercoledì). Ma a quanto apprende l’Adnkronos Salute, l’ex presidente del Consiglio si fermerà in ospedale ancora qualche giorno. Il figlio minore di, Luigi, è stato oggi nella clinica alle porte di Milano per visitare il padre. Arrivato intorno alle 13.40, ha lasciato il Sanpoco dopo le 15 senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il leader di Fo… - stanzaselvaggia : A Londra debutta il musical sulla storia di Silvio Berlusconi. - ultimora_pol : Secondo Openpolis, #AVS è il gruppo parlamentare più presente in Aula. Tra i singoli parlamentari, il tasso di asse… - mr_meco : Silvio Berlusconi quando ha saputo degli auguri da parte di Matteo Salvini - AgenPolitica : SILVIO BERLUSCONI RESTA ANCORA RICOVERATO: ANNULLATE LE DIMISSIONI PREVISTE PER OGGI -

Il figlio minore di, Luigi, è arrivato intorno alle 13.40 all'ospedale San Raffaele di Milano, dove il padre è ricoverato da lunedì sera per alcuni accertamenti. Alle 15.15 ha poi lasciato la struttura ...Il figlio minore di, Luigi, è arrivato intorno alle 13.40 all' ospedale San Raffaele di Milano , dove il padre è ricoverato da lunedì sera per alcuni accertamenti. Alle 15.15, ha poi lasciato struttura,...Tutto torna, a pensarci bene: un grande successo Mediaset e un volto Mediaset per l'inno del settore giovanile del Monza, la squadra di proprietà di. Questo cerchio si chiude ...

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Il figlio minore di Silvio Berlusconi, Luigi, è arrivato intorno alle 13.40 all'ospedale San Raffaele di Milano, dove il padre è ricoverato da lunedì sera per alcuni ...Milano, 29 marzo 2023 – Non si hanno notizie delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da lunedì al San Raffaele di Milano. Secondo le notizie trapelate il fondatore di Forza Italia ...