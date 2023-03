Silvio Berlusconi resta in osservazione al San Raffaele | dimissioni rinviate Le condizioni di salute e la visita del figlio Luigi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ricoverato da tre giorni all’ospedale Sandi Milano,non sarà dimesso oggi, mercoledì 29 marzo, come previsto, ma resterà nella struttura un giorno in più. Una degenza prolungata quindi, causata secondo indiscrezioni da un episodio di aritmia avvenuto lunedì’ scorso 27 marzo. Il leader di Forza Italia era arrivato nel nosocomio milanese per dei controlli e ora con tutta probabilità verrà dimesso nella giornata di domani. A fargliin ospedale poche ore fa ilminore. Arrivato intorno alle 13.40 al San, ha incontrato il padre per poi andare via dalla struttura circa un’ora e mezza dopo, senza rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. Ieri inal leader di Forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il leader di Fo… - stanzaselvaggia : A Londra debutta il musical sulla storia di Silvio Berlusconi. - ultimora_pol : Secondo Openpolis, #AVS è il gruppo parlamentare più presente in Aula. Tra i singoli parlamentari, il tasso di asse… - ricatti88 : RT @vfeltri: Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale. Gli auguro di tornare in gamba ad Arcore così potrà finire di bastonare la vispa Ter… - Miti_Vigliero : Berlusconi rimane ricoverato: saltano le dimissioni Il leader di Forza Italia sarebbe dovuto uscire oggi dall'osped… -

