Siena | Fauci diventa consulente di Rappuoli nel Biotecnopolo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ha accettato, Anthony, uno dei più autorevoli esperti nel campo delle malattie infettive emedico di 7 presidenti degli Stati Uniti - da Reagan a Biden - di operare, in maniera informale, come consigliere strategico del professore Rino, direttore scientifico deldi

L'immunologo Anthony Fauci ha accettato l'incarico informale di consigliere strategico di Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena, istituzione fondata dai ministeri dell'Università, della Salute.

Anthony Fauci consulente dell'hub antipandemico di Siena La Repubblica Firenze.it

Anthony Fauci sarà il nuovo consigliere strategico del professor Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena, la Fondazione senza scopo di lucro dedita alla ricerca applicata.