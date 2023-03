Sicilia, da Piazza Armerina il via alle manifestazioni per 80 anni dalla Sbarco (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Forum per la Pace apre le manifestazioni di ‘Sicilia 1943 a ottant’anni dallo Sbarco degli alleati sulle coste isolane’. Oggi, a Piazza Armerina, la giornata di chiusura del terzo Forum internazionale per la Pace – organizzato dall’ente no-profit fondato dal canadese Steve Gregory, dallo Stato Maggiore della Difesa attraverso il comandante militare dell’Esercito in Sicilia e dal Comune – che in questi giorni ha portato oltre mille tra studenti e cadetti nella cittadina dell’Ennese, ha preso il via con l’omaggio alla bandiera italiana e ai caduti di tutte le guerre. Presenti, fra gli altri, Steve Gregory, il generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, il sindaco Antonino Cammarata, gli assessori regionali ai Beni Culturali ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Forum per la Pace apre ledi ‘1943 a ottant’dallodegliati sulle coste isolane’. Oggi, a, la giornata di chiusura del terzo Forum internazionale per la Pace – organizzato dall’ente no-profit fondato dal canadese Steve Gregory, dallo Stato Maggiore della Difesa attraverso il comandante militare dell’Esercito ine dal Comune – che in questi giorni ha portato oltre mille tra studenti e cadetti nella cittadina dell’Ennese, ha preso il via con l’omaggio alla bandiera italiana e ai caduti di tutte le guerre. Presenti, fra gli altri, Steve Gregory, il generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, il sindaco Antonino Cammarata, gli assessori regionali ai Beni Culturali ...

