Sì lo dico | per me la Schlein | Bisio | rivelazione sconcertante

"Non sono andato a votare alle primarie, forse avrei scelto Schlein": la confessione arriva dall'attore e conduttore Claudio Bisio. Che poi ha aggiunto: "Però adesso che è stata eletta sono entusiasta, sono un suo fan, è stata una bella scossa non solo per il Pd ma per tutto il Paese". L'attore lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di Un Giorno da Pecora, rispondendo alla domanda del conduttore Giorgio Lauro che gli chiedeva un suo parere sulla neo segretaria del Partito Democratico. Un altro fan vip della Schlein è l'attore Lino Guanciale, portavoce del comitato Schlein nella sua regione, l'Abruzzo. Qualche tempo fa, intervistato dal Corriere della Sera, ha detto: "La sua vittoria è un'opportunità perché si porta dietro per tanti motivi - carisma, idee, posizioni che ha il coraggio di prendere, la sua ...

