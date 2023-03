Si innamora del figliastro dopo averlo cresciuto per 14 anni: ora hanno due bambini (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un paio di anni fa una donna russa, Marina Balmasheva, ora 37enne, ha iniziato ad avere una relazione con il suo figliastro, Vladimir Shavyrin: quando si era messa con suo padre Alexey lui aveva appena 7 anni, e di fatto lei è stata per lui una vera e propria mamma. Durante la pandemia, però, qualcosa è cambiato. A riportare la vicenda sono i tabloid inglesi, che citano alcuni post della donna sui social. I due hanno appena avuto il loro secondo figlio. Rivendicano il proprio amore, con lei che vede in lui “gli occhi azzurri più affascinanti del mondo”: entrambi però non si aspettavano di diventare genitori così presto. “Marina ha sedotto mio figlio”, è tuonato il marito Alexey Shavyrin sfogandosi con i media locali. “Vladimir non aveva avuto una ragazza prima di lei. Non erano timidi nel fare sesso mentre ero a casa. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un paio difa una donna russa, Marina Balmasheva, ora 37enne, ha iniziato ad avere una relazione con il suo, Vladimir Shavyrin: quando si era messa con suo padre Alexey lui aveva appena 7, e di fatto lei è stata per lui una vera e propria mamma. Durante la pandemia, però, qualcosa è cambiato. A riportare la vicenda sono i tabloid inglesi, che citano alcuni post della donna sui social. I dueappena avuto il loro secondo figlio. Rivendicano il proprio amore, con lei che vede in lui “gli occhi azzurri più affascinanti del mondo”: entrambi però non si aspettavano di diventare genitori così presto. “Marina ha sedotto mio figlio”, è tuonato il marito Alexey Shavyrin sfogandosi con i media locali. “Vladimir non aveva avuto una ragazza prima di lei. Non erano timidi nel fare sesso mentre ero a casa. ...

