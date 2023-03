Si è riunito il tavolo tecnico regionale per la gestione del lupo in Valle d’Aosta (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali informa che si è riunito ieri, martedì 28 marzo, il tavolo tecnico regionale per la gestione del lupo in Valle d’Aosta per fare il punto sulla presenza della specie nella regione e sulle azioni finalizzate ad assicurare la convivenza del predatore con le attività dell’uomo. Al tavolo, presieduto dall’Assessore Marco Carrel, erano presenti i rappresentanti delle strutture tecniche regionali del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale e della Biodiversità e aree naturali protette, le strutture veterinarie dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e dell’IZS Valle ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali informa che si èieri, martedì 28 marzo, ilper ladelinper fare il punto sulla presenza della specie nella regione e sulle azioni finalizzate ad assicurare la convivenza del predatore con le attività dell’uomo. Al, presieduto dall’Assessore Marco Carrel, erano presenti i rappresentanti delle strutture tecniche regionali del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale e della Biodiversità e aree naturali protette, le strutture veterinarie dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, dell’Azienda USL dellae dell’IZS...

