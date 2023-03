Si accodava ai veicoli Telepass: così un anziano ha scroccato 4mila euro di pedaggi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar – Usare i veicoli Telepass per non pagare i pedaggi. La genialata è di un anziano che però, ora, deve alle autostrade 4mila euro di arretrati, come riporta l’Ansa. Seguiva la scia dei Telepass per non pagare i pedaggi Due anni senza pagare niente: l’anziano “scroccone” delle autostrade per certi versi è già un idolo – in senso ironico, chiaramente – stupendo per le modalità con cui è riuscito a realizzare l’incredibile “impresa”. Il modus operandi è stato più semplice di quanto si possa pensare: in pratica, l’uomo si accodava con la sua vettura a quelle dotate di Telepass, nei pressi del casello, per poi passarvi attraverso come se fosse un unico mezzo e “saltare” i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar – Usare iper non pagare i. La genialata è di unche però, ora, deve alle autostradedi arretrati, come riporta l’Ansa. Seguiva la scia deiper non pagare iDue anni senza pagare niente: l’“scroccone” delle autostrade per certi versi è già un idolo – in senso ironico, chiaramente – stupendo per le modalità con cui è riuscito a realizzare l’incredibile “impresa”. Il modus operandi è stato più semplice di quanto si possa pensare: in pratica, l’uomo sicon la sua vettura a quelle dotate di, nei pressi del casello, per poi passarvi attraverso come se fosse un unico mezzo e “saltare” i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : E non ha nessuna intenzione di pagare: 'Le autostrade sono un servizio pubblico, non possono pretendere il pedaggio… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Viaggi a scrocco in A1, anziano deve pedaggi per 4mila euro. Ospite di una casa di riposo si accodava a veicoli col Tele… - espressione24 : Viaggi a scrocco sull'autostrada, anziano deve pedaggi per 4mila euro: un ospite di una casa di riposo si accodava… - fisco24_info : Viaggi a scrocco in A1, anziano deve pedaggi per 4mila euro : Ospite di una casa di riposo si accodava a veicoli co… - AnsaRomaLazio : Viaggi a scrocco in A1, anziano deve pedaggi per 4mila euro. Ospite di una casa di riposo si accodava a veicoli col… -

Si accodava ai veicoli Telepass: così un anziano ha scroccato 4mila euro di pedaggi Roma, 29 mar - Usare i veicoli Telepass per non pagare i pedaggi. La genialata è di un anziano che però, ora, deve alle autostrade 4mila euro di arretrati, come riporta l' Ansa . Roma, 29 mar - Usare iTelepass per non pagare i pedaggi. La genialata è di un anziano che però, ora, deve alle autostrade 4mila euro di arretrati, come riporta l' Ansa . Si accodava ai veicoli Telepass: così un anziano ha scroccato 4mila euro di pedaggi Il Primato Nazionale