Sfida al governo, Nardella ripristina l'iscrizione dei figli di coppie arcobaleno (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una sottile linea rossa, che unisce Milano con Firenze. E che delinea il Pd dell'immediato futuro. Il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, seguendo il solco tracciato dal collega meneghino, Giuseppe Sala, ha deciso di riconoscere i figli di coppie omogenitoriali. Un annuncio, urbi et orbi, diffuso ieri pomeriggio da Palazzo Vecchio. «Per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe di figli di coppie omogenitoriali, ho avuto uno scambio di opinioni nella mia giunta, con gli assessori Titta Meucci e Benedetta Albanese e posso dire che la nostra città e la nostra amministrazione è pronta a riprendere le iscrizioni dei bimbi che risiedono nel nostro territorio. Questa è la posizione che porterò stasera (ieri sera ndr) alla riunione che avrò con alcuni sindaci di città importanti.

