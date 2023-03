Settimana Santa 2023: a Cerveteri torna la Via Crucis vivente per le strade del centro storico (Di mercoledì 29 marzo 2023) Cerveteri – Come tradizione, in occasione della Pasqua a Cerveteri ritorna la storica rievocazione del Venerdì Santo, ovvero della Passione e morte di Gesù. Venerdì 7 aprile a partire dalle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro, il Comitato del Venerdì Santo, coordinato da Pietro Longatti, con abiti d’epoca, cavalli e bighe ripercorrerà le ultime ore della vita di Gesù, dal Processo di condanna, fino al momento, emotivamente più coinvolgente, della crocifissione sul Calvario e la sua Morte, momento accompagnato da uno straordinario gioco di luci, musiche ed effetti sonori per simboleggiarne la Resurrezione. “La Rievocazione della Via Crucis è una delle manifestazioni tipiche della cultura e della tradizione di Cerveteri attesa con grande affetto da cittadini e visitatori – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023)– Come tradizione, in occasione della Pasqua arila storica rievocazione del Venerdì Santo, ovvero della Passione e morte di Gesù. Venerdì 7 aprile a partire dalle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro, il Comitato del Venerdì Santo, coordinato da Pietro Longatti, con abiti d’epoca, cavalli e bighe ripercorrerà le ultime ore della vita di Gesù, dal Processo di condanna, fino al momento, emotivamente più coinvolgente, della crocifissione sul Calvario e la sua Morte, momento accompagnato da uno straordinario gioco di luci, musiche ed effetti sonori per simboleggiarne la Resurrezione. “La Rievocazione della Viaè una delle manifestazioni tipiche della cultura e della tradizione diattesa con grande affetto da cittadini e visitatori – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di ...

