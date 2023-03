(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’alta pressione atlantica si prolunga dall’Iberia alla Groenlandia, portando con sè un rapido miglioramento per l’instaurarsi di correnti più fredde e secche da nord. Da martedì il promontorio di alta pressione si sposterà verso l’Italia e garantirà tempo stabile ed assolato almeno fino a giovedì, quando il flusso umido dall’Atlantico riprenderà il sopravvento. Ne conseguirà l’abbassamento del flusso umido ed il transito di alcuni sistemi perturbati da confermare nel corso del fine. Le previsioni a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 29 marzo 2023 Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso sui settori di pianura, con addensamenti più consistenti sui settori orientali; sui rilievi da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli piogge e nevicate oltre i 1800 metri solo sui settori Alpini settentrionali di alta Valtellina e ...

Settimana di nuvole, ma senza pioggia. Salgono le temperature minime BergamoNews.it

