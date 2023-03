Servizio, testa, terra battuta: così si è rilanciata Martina Trevisan (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Servizio, testa, terra battuta: così si è rilanciata Martina Trevisan Cadere e rialzarsi. E poi cadere e rialzarsi ancora. Che Martina Trevisan fosse una maestra nel risorgere dalle ceneri lo sapevamo già, ma il mese di marzo ne è stata l'ennesima riprova. Nulla a che ... ATP Miami: Khachanov elimina Tsitsipas e torna a battere un Top 10 dopo 23 KO consecutivi la testa di serie n. 9 Taylor Fritz. I due si saranno battaglia non prima delle 20:30 locali, le 02.30 in Italia. [1] C. Alcaraz b. [16] T. Paul 6-4 6-4 Primo set ad altissimo ritmo sin dai primi game ...