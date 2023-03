Serie B | cinque anni di Daspo per due tifosi della Reggina e due della Spal

(Di mercoledì 29 marzo 2023)diper due. Il questore di Reggio Calabria Bruno Megale ha preso questa decisione nei confronti dei responsabili dei disordini in occasionepartita del campionato di calcio diB tradisputatasi il 14 gennaio nello stadio Oreste Granillocittà calabrese dello Stretto. In particolare, i provvedimenti di divieto hanno riguardato due reggini, di cui uno già destinatario neglidi analogo provvedimento, che al termine dell’incontro al termine dell’incontro hanno superato la barriera che separa la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... live_palermo : Si tratta di uno dei procedimenti nati da un’indagine della Procura di #Palermo su una serie di post violenti nei c… - RisparmioG : Calcio Serie A mese di aprile 2023, calendario fitto con ben cinque turni di campionato - filadelfo72 : Calcio Serie A mese di aprile 2023, calendario fitto con ben cinque turni di campionato - filadelfo72 : Calcio Serie A mese di aprile 2023, calendario fitto con ben cinque turni di campionato - RisparmioG : Calcio Serie A mese di aprile 2023, calendario fitto con ben cinque turni di campionato -

...un ambiente protetto per i partner di lusso - ha precisato la manager - sviluppando unadi ... Oggi è necessario fare piani anche a tre oanni, ma occorre rivederli giorno per giorno, perché ...In uno scenario ispirato agli elementi acquatici distintivi dello show sono in venditalook ... 'Dopo unadi progetti Nft - dice Daniel Gri eder , ceo di Hugo Boss - lo showroom immersivo è ...... un mese e 10 giorni'odiatori seriali', accusati di avere insultato sui social il ... Si tratta di uno dei procedimenti nati da una indagine della Procura di Palermo su unadi post ...

BMW i5: la prima Serie 5 100% elettrica conclude i test invernali Info Motori

BACK TO SCHOOL DAL 5 APRILE Dal 5 aprile su Italia 1 i Vip tornano a scuola ... oltre al loro piccolo coccodrillo domestico. Attraverso una serie di sfortunati eventi, le mummie si ritrovano nella ...Da sabato 1° aprile a domenica 30, Fiorentina, Juventus e Inter giocheranno 9 partite, divise fra campionato (5), Coppa Italia (2 ... giocherà la finale di Champions League che chiuderà la serie delle ...