Serie A | Vieri | «Tre squadre ai quarti sono un grande orgoglio»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di Cristianal Corriere della Sera: «Il Napoli è una macchina perfetta, Inter, inaccettabile perdere 9 partite su 27» Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex calciatore Christianha fatto il punto sullaA e il calcio italiano. Di seguito le sue dichiarazioni: MILAN – «Maldini e Massarastati fenomeni in questi anni, considerando che il Milan non spende niente. Loro e Pioli fanno miracoli, pescano giocatori e fanno scouting grazie anche ai rapporti personali» NAPOLI – «È una macchina perfetta. Ledi Spalletti giocano bene e la sua impronta si vede con il Napoli. Champions? Può sognare, ma deve stare attento al Milan» INTER – «Inaccettabile perdere 9 partite su 27 giocate in campionato. L’Inter è uno squadrone, non può lasciare questi ...

Christian Vieri ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato dei temi caldi del calcio italiano. La sua opinione sul Milan: "Maldini e Massara sono stati dei fenomeni in ...le due promozioni in Serie A, una capacità di saper dare fiducia a giovani talenti come Morfeo, Vieri e Filippo Inzaghi, puntare sulla scommessa (vinta) Lentini, la finale di Coppa Italia 1996 e il ...