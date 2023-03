Serie A 2022 2023 | arbitri 28esima giornata | Napoli-Milan a Rapuano | Inter-Fiorentina a Maresca

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per ladi campionato. Il big match trasarà diretto da, con Di Paolo al Var. Fabiosarà invece il fischietto di, mentre Marini sarà al Var. Marcenaro per Monza-Lazio, Irrati per Roma-Sampdoria. Juventus-Verona va invece a Marchetti. Nuova presenza ufficiale inA per Maria Sole Ferrieri Caputi che dirigerà Bologna-Udinese. Le designazioni CREMONESE – ATALANTA Sabato 01/04 h. 15.00 MARINELLI SCATRAGLI – LAUDATO IV: MIELE G. VAR: NASCA AVAR: LONGO S.Sabato 01/04 h. 18.00COLAROSSI – CAPALDO IV: COSSO VAR: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Inchiestaprisma, le intercettazioni di #Arrivabene ?? - dreammo9 : RT @sampdoria: ? #RomaSamp ?? #SerieATIM ?? 2 aprile ? 18.00 ?? 'Olimpico' ?? Live su @DAZN_IT ??? - LazioNews_24 : Arbitro Monza Lazio: designato il fischietto del match - SampNews24 : Arbitro Roma-#Sampdoria: le designazioni per il match di Serie A - PellegrinoPi99 : @gippu1 Serie A, 28a giornata 2022 Napoli Milan Serie A, 28a giornata 2023 Napoli Milan Prima volta una cosa del ge… -

... in calo del 65,23% rispetto alle 261.378 presentate nei primi due mesi del. A gennaio le ... Questi dati arrivano dopo che il governo ha varato in manovra di bilancio unadi modifiche per ...This Topic sarà quindi accompagnato da unadi incontri che si terranno in Triennale nel corso ... Presidente di Triennale Milano "Uno degli obiettivi del piano strategico- 2026, che abbiamo ...Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V. A. R e A. V. A. R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di/23 in programma domenica 2 aprile. Cremonese - Atalanta sabato 01/04 H. 15.00 Marinelli Scatragli - Laudato Iv: Miele G. Var: Nasca Avar: Longo S. Inter - Fiorentina sabato 01/04 H. 18.00 ...

Serie B d'Europa, la classifica per media spettatori: Bari in top 10 Sky Sport

L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno Roma-Samp, gara valida per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23.L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno Juve-Verona, gara valida per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23.