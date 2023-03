Sergio Ermotti torna alla guida di Ubs

(Di mercoledì 29 marzo 2023)tornerà come ceo del gigante bancario Ubs per pilotare l'acquisizione di Credit Suisse. Lo ha annunciato il consiglio di amministrazione della banca. "Il consiglio di amministrazione di ...

torna alla testa di UBS. A capo della prima banca svizzera fino al 2020, il ticinese assumer nuovamente questa responsabilit in occasione della prossima assemblea generale prevista per ...La banca svizzera Ubs ha annunciato la nomina dicome nuovo amministratore delegato, un incarico che assumerà dal prossimo 5 aprile.prenderà il posto di Ralph Hamers, che ha accettato di dimettersi ma manterrà l'incarico di ...

(Teleborsa) - Sergio Ermotti tornerà alla guida del colosso bancario UBS per condurre l'acquisizione di Credit Suisse. Lo ha annunciato il consiglio di amministrazione della banca svizzera "alla luce ...Colpo di scena in Ubs: dopo l'acquisizione di Credit Suisse, un cambio al vertice. Sergio Ermotti, infatti, tornerà a ricoprire il ruolo di Group Chief Executive la prossima settimana. L'attuale Ceo ...