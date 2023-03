Sergio Ermotti, il banchiere che denunciò i trader disonesti, torna alla guida di Ubs (e Credit Suisse) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Chi è il manager svizzero che voleva fare il calciatore e poi ha scalato passo dopo passo il mondo della finanza. Nel 2011 l'avvio di un'importante ristrutturazione attorno al private banking della banca, che torna a guidare dopo quasi tre anni Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Chi è il manager svizzero che voleva fare il calciatore e poi ha scalato passo dopo passo il mondo della finanza. Nel 2011 l'avvio di un'importante ristrutturazione attorno al private banking della banca, chere dopo quasi tre anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Sorpresa UBS: torna Ser… - sole24ore : #Ubs nomina #SergioErmotti nuovo Ceo, sostituisce Hamers @sole24ore - julian_liniger : @lucas_lclc right, Jamie Dimon is 67, Sergio Ermotti is young in comparison… - infoiteconomia : Sergio Ermotti torna alla guida di UBS. La grande sfida - infoiteconomia : Sergio Ermotti nominato (di nuovo) Ceo di Ubs -

Sergio Ermotti torna al comando di Ubs Cambio al vertice per Ubs. Sergio Ermotti torna al comando del colosso bancario elvetico: il suo compito sarà pilotare l'acquisizione di Credit Suisse . A comunicare la notizia è direttamente il Consiglio di amministrazione di ... Sergio Ermotti nominato (di nuovo) Ceo di Ubs AGI - Il Consiglio di amministrazione di Ubs ha nominato Sergio Ermotti Chief Executive Officer e presidente del Group Executive Board , con effetto dal 5 aprile 2023, dopo l'assemblea degli azionisti. Ermotti, che era già stato a capo di Ubs, si è dimesso ... Borse UE positive. A Milano STM cavalca l'onda rialzista dei tech asiatici Si allentano così le tensioni sul comparto bancario anche alla luce della notizia del ritorno a sorpresa in UBS di Sergio Ermotti che gestirà la delicata integrazione con il Credit Suisse. Sul fronte ... Cambio al vertice per Ubs.torna al comando del colosso bancario elvetico: il suo compito sarà pilotare l'acquisizione di Credit Suisse . A comunicare la notizia è direttamente il Consiglio di amministrazione di ...AGI - Il Consiglio di amministrazione di Ubs ha nominatoChief Executive Officer e presidente del Group Executive Board , con effetto dal 5 aprile 2023, dopo l'assemblea degli azionisti., che era già stato a capo di Ubs, si è dimesso ...Si allentano così le tensioni sul comparto bancario anche alla luce della notizia del ritorno a sorpresa in UBS diche gestirà la delicata integrazione con il Credit Suisse. Sul fronte ... Ubs nomina Sergio Ermotti nuovo Ceo, sostituisce Hamers Il Sole 24 ORE Ubs, Sergio Ermotti torna al comando Secondo la banca Ermotti è "la persona ideale per portare avanti l'integrazione di Credit Suisse”: fra il 2011 e il 2020 trasformò Ubs dopo la crisi finanziaria Sergio Ermotti è stato indicato come ... Borsa: l'Europa allunga con banche e tecnologici, Milano +1% Bene anche Mps (+5,3%) e Banco Bpm (+1,9%) in una buona giornata per i titoli bancari aiutati anche dalla buona reazione del mercato al ritorno del banchiere ticinese Sergio Ermotti alla guida di Ubs. Secondo la banca Ermotti è "la persona ideale per portare avanti l'integrazione di Credit Suisse”: fra il 2011 e il 2020 trasformò Ubs dopo la crisi finanziaria Sergio Ermotti è stato indicato come ...Bene anche Mps (+5,3%) e Banco Bpm (+1,9%) in una buona giornata per i titoli bancari aiutati anche dalla buona reazione del mercato al ritorno del banchiere ticinese Sergio Ermotti alla guida di Ubs.