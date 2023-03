Sequestrati oltre 60mila litri di gasolio | due persone denunciate

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha intensificato nelle ultime settimane i servizi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, specie con riferimento al fenomeno del contrabbando di prodotti energetici. In tale contesto, lo scorso 9 marzo, militari del Nucleo PEF di Caserta procedevano al controllo un autoarticolato con targa rumena il cui autista esibiva a scorta del prodotto trasportato documentazione attestante quale luogo di destinazione un paese comunitario, in contrasto con quanto asserito verbalmente. Attesa la discordanza, veniva effettuato un servizio di osservazione e pedinamento dell’autoarticolato che si concludeva presso un’area di parcheggio di Aversa (Ce). L’accesso presso tale sito nella mattinata del 10 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Venti anni di evasione fiscale con “girandola” di società: 22 arresti e oltre 292 milioni di euro sequestrati… - ABosurgi : RT @ala_rico: Venti anni di evasione fiscale con “girandola” di società: 22 arresti e oltre 292 milioni di euro sequestrati - ala_rico : Venti anni di evasione fiscale con “girandola” di società: 22 arresti e oltre 292 milioni di euro sequestrati… - infoitinterno : Savona, sequestrati oltre 80 kg di cocaina: arrestati tre trafficanti - DeSantis1948 : RT @petergomezblog: Venti anni di evasione fiscale con “girandola” di società: 22 arresti e oltre 292 milioni di euro sequestrati https://t… -

...di cocaina per un peso complessivo di 44 chili che se immessi sul mercato avrebbero fruttato... Lo stupefacente e il semirimorchio sono stati, mentre il carico di legname, destinato a ...In questo contesto le Fiamme Gialle doriche hanno sottoposto a sequestro1.000 prodotti, tra cui articoli per la casa e bigiotteria. Gli accertamenti e le verifiche effettuate sui prodotti ...Nella capitale francese sono già state fermate 22 persone e sono staticoltelli e ... sempre secondo le autorità, erano 836 mila, e il 7 marzo erano1 milione alla stessa ora. La ...

Savona, sequestrati oltre 80 kg di cocaina: arrestati tre trafficanti - Il ... Il Sole 24 ORE

Alla luce della grave situazione di degrado emersa, i tre opifici, che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali, sono stati sottoposti a sequestro preventivo d’urgenza da parte dei ...Sottoposti a sequestro gli oltre 450 orologi rinvenuti presso i laboratori, già pronti per la commercializzazione, così come i 6 macchinari, i computer e oltre 2.400 adesivi di squadre di calcio. I ...