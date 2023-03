Sente la mano 'un po' debole' ma è un tumore al cervello inoperabile, il papà: 'Le restano pochi mesi' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si lamenta di avere una ' mano debole ', ma è un tumore al cervello inoperabile. A una bambina di 10 anni, purtroppo, restano solo pochi mesi di vita. Lei si chiama Thalia Fili Toseland. E come ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si lamenta di avere una '', ma è unal. A una bambina di 10 anni, purtroppo,solodi vita. Lei si chiama Thalia Fili Toseland. E come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ELLISNVRM : @Nicamilli_nvrm @CHARLESNVRM @NVTTY_NVRM @celestinenvrm @PRIMR0SE_NVRM @alexnvrm @N1CEHAIRNVRM “Charles, ti senti b… - dico_opinioni : RT @teamsoleilsorge: Federica che va in crisi per l'esibizioni, Angelina che non si sente abbastanza bella. Quando in realtà entrambe sono… - ELLISNVRM : @Nicamilli_nvrm @CHARLESNVRM esce appena sente bussando alla porta sorridendo con i tacchi i mani in mano che se li… - CaneSciolto15 : @BaciroOberdan Qui consegne a mano nel quartiere tedesco nel pieno della notte. Si risalgono sentieri interrotti ne… - Maxwhitesand3 : @ECircolare In realtà ci sarebbe poco da parlare. Si dovrebbero sempre lasciare in mano agli altri i fatti. Se prop… -