(Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Per il varo dellatargatabisogna attendere la prossima settimana. Lo schema al quale sta lavorando la segretaria, stando a quanto si apprende, prevede l'ingresso di alcuni esponenti delladem, in nome della "gestione unitaria" su cui si erano detti d'accordo tanto la leader dem quanto il presidente del partito. Il braccio di ferro sui capigruppo, risolto con l'elezione di Francesco Boccia e Chiara Braga, ha messo a rischio questa linea che, tuttavia, oggi sembra reggere. Lo dimostrerebbe anche la scelta delladi non presentare candidati alternativi a quelli di, eletti per acclamazione. Ora, dall'area Bonaccini si attende un contatto, un confronto fra i due. Il momento buono, viene spiegato, potrebbe arrivare venerdì, con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Polemiche sulla fede calcistica di Elly #Schlein. La segreteria #PD: 'Tifavo Milan, poi ho scoperto di chi era. Son… - fisco24_info : Segreteria Pd, Elly Schlein 'apre' alla minoranza dem: AGI - Per il varo della segreteria targata Elly Schlein biso… - infoitinterno : Segreteria Pd, Elly Schlein 'apre' alla minoranza dem - desantisg553 : RT @claudiocerasa: A 27 giorni dalle elezioni (25 settembre), Giorgia Meloni ha messo su la sua squadra di governo (presentata il 21 ottobr… - nipitella0 : RT @claudiocerasa: A 27 giorni dalle elezioni (25 settembre), Giorgia Meloni ha messo su la sua squadra di governo (presentata il 21 ottobr… -

'Ora basta con le correnti'. All'indomani della vittoria alle primarie, il primo messaggio diSchlein al Pd era stato chiaro: via 'cacicchi e capibastone', stop allo strapotere dei micro - ...Schlein lo aveva messo tra i punti prioritari dell'agenda Pd nel discorso ai parlamentari dem ... Intanto "a giorni", dice Braga, dovrebbe essere chiuso il 'pacchetto assetti' con lae ...Schlein punta al riscatto elettorale nel 2024 con l'obiettivo non dichiarato di doppiare (...- come ha scritto ieri Affaritaliani.it - da due posti di peso per Stefano Bonaccini in: ...

Segreteria Pd, Elly Schlein 'apre' alla minoranza dem AGI - Agenzia Italia

Nel borsino delle possibile alleanza del ‘nuovo’ Partito Democratico a guida Elly Schlein, la bussola punta verso i ... Il senatore pugliese è stato ‘ricompensato’ dalla giovane segreteria col posto ...(Il Riformista) Elly Schlein incassa i «suoi» capigruppo ... (Corriere Roma) Durante la segreteria di Enrico Letta è stata responsabile della Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture. Tra ...