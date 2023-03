Segreteria Pd, Elly Schlein 'apre' alla minoranza dem (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Per il varo della Segreteria targata Elly Schlein bisogna attendere la prossima settimana. Lo schema al quale sta lavorando la segretaria, stando a quanto si apprende, prevede l'ingresso di alcuni esponenti della minoranza dem, in nome della "gestione unitaria" su cui si erano detti d'accordo tanto la leader dem quanto il presidente del partito. Il braccio di ferro sui capigruppo, risolto con l'elezione di Francesco Boccia e Chiara Braga, ha messo a rischio questa linea che, tuttavia, oggi sembra reggere. Lo dimostrerebbe anche la scelta della minoranza di non presentare candidati alternativi a quelli di Schlein, eletti per acclamazione. Ora, dall'area Bonaccini si attende un contatto, un confronto fra i due. Il momento buono, viene spiegato, potrebbe arrivare venerdì, con il ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Per il varo dellatargatabisogna attendere la prossima settimana. Lo schema al quale sta lavorando la segretaria, stando a quanto si apprende, prevede l'ingresso di alcuni esponenti delladem, in nome della "gestione unitaria" su cui si erano detti d'accordo tanto la leader dem quanto il presidente del partito. Il braccio di ferro sui capigruppo, risolto con l'elezione di Francesco Boccia e Chiara Braga, ha messo a rischio questa linea che, tuttavia, oggi sembra reggere. Lo dimostrerebbe anche la scelta delladi non presentare candidati alternativi a quelli di, eletti per acclamazione. Ora, dall'area Bonaccini si attende un contatto, un confronto fra i due. Il momento buono, viene spiegato, potrebbe arrivare venerdì, con il ...

