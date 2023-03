Secondo una ricerca di Skuola.net ed ELIS tra gli studenti delle superiori, ben sei su 10 sognano di partire per l'estero dopo il diploma. E ben pochi pensano di tornare. Un risultato che conferma i dati sulla fuga dei cervelli: dal 2012 al 2021 248mila laureati tra i più brillanti hanno lasciato l'Italia. Una perdita secca per il nostro Paese (Di mercoledì 29 marzo 2023) La tentazione di fare le valigie è tanta, già dalle superiori: sei studenti su 10 sono tentati dalla fuga dei cervelli, 1 su 6 è sicuro di partire per l’estero. tornare? Solo il 37 per cento, tra quelli con il biglietto d’andata, prevede anche un biglietto di ritorno. È quanto emerge dalla ricerca “dopo il diploma” realizzata da Skuola.net insieme a ELIS, un’associazione di orientamento e formazione al lavoro. fuga dei cervelli: una ragazza pronta a partire. GettyImages «Un dato in linea con altre nostre ricerche», conferma Daniele Grassucci, direttore e cofondatore di Skuola.net. «Già dalle scuole ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) La tentazione di fare le valigie è tanta, già dalle: seisu 10 sono tentati dalladei, 1 su 6 è sicuro diper l’? Solo il 37 per cento, tra quelli con il biglietto d’andata, prevede anche un biglietto di ritorno. È quanto emerge dallail” realizzata da.net insieme a, un’associazione di orientamento e formazione al lavoro.dei: una ragazza pronta a. GettyImages «Un dato in linea con altre nostre ricerche»,Daniele Grassucci, direttore e cofondatore di.net. «Già dalle scuole ...

