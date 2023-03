Secondo Adidas il logo di Black Lives Matter è troppo simile al suo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Entrambi hanno tre strisce e la multinazionale tedesca ha chiesto all'ufficio marchi statunitense di bloccarne la registrazione Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Entrambi hanno tre strisce e la multinazionale tedesca ha chiesto all'ufficio marchi statunitense di bloccarne la registrazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Secondo Adidas il logo di Black Lives Matter è troppo simile al suo - albibello : @CucchiRiccardo A me non piace perché è un lavoro banale, Adidas ha dei paletti che trovo abbastanza vecchi. Non c'… - olimpico74 : @GDollorenzo Secondo me orrendo come tutte le maglie @adidas La tuta me sembra uscita dalla lavatrice quando mia m… - ErCardinale : @soralhellas @OfficialASRoma Dal vivo sono tutte più belle secondo me, ma qualsiasi maglia. E se so andato povero q… - lantilautaro : RT @g_iallorossi: Secondo La Repubblica (M. Juric), circola una suggestione che vedrebbe l'#Adidas, prossimo sponsor tecnico della #ASRoma,… -