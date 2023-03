Seconda faida Scampia | misure cautelari per 16 persone

(Di mercoledì 29 marzo 2023)di: 16 gli indagati, ma 14 di essi già sono detenuti. Tutti affiliati ai clan Di Lauro, Amato-Pagano e Vannella Grassidi. Oggi a Napoli e presso le rispettive Case Circondariali, dove alcuni sono detenuti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di 16 indagati di cui 14 già detenuti. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I destinatari sono affiliati ai clan camorristici denominati Di Lauro, Amato-Pagano e Vannella Grassi, tutti operanti nei quartieri partenopei di Secondigliano e. Le indagini, anche attraverso dettagliati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iISud24 : Napoli, 16 arresti per la seconda faida di Scampia: ricostruiti 8 omicidi #29marzo #napoli #camorra #notizie - NapoliToday : #Cronaca #Scampia Seconda faida di Scampia, 16 arresti: sono mandanti ed esecutori di 8 omicidi… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Si riscrive la storia della sanguinosa faida di camorra. Indagate 16 persone, 14 già detenute, affiliate a clan operant… - TgrRaiCampania : Si riscrive la storia della sanguinosa faida di camorra. Indagate 16 persone, 14 già detenute, affiliate a clan ope… - rep_napoli : Camorra: risolti 8 omicidi della seconda faida Secondigliano, 16 arresti [aggiornamento delle 11:28] -

Napoli .di Scampia, arresti a raffica per la sanguinaria serie di omicidi avvenuti tra il 2007 e 2008. Oggi 29 marzo 2023, a Napoli e presso le rispettive Case Circondariali dove alcuni tra loro ...Parallelamente si conclude la storia delle amiche Kate e Tully nellaparte della stagione 2,...impresario caduto in disgrazia e di pessimo umore - che si ritrovano al centro di una folle...Lanews che in questi giorni campeggia su tutte le pagine rosa spagnole riguarda invece ... Lasarebbe iniziata, secondo il Latin Post , quando la pop star ha scoperto che Montserrat "ha ...

Seconda faida di Scampia: ricostruiti otto omicidi ilmattino.it

Le indagini, condotte dal citato Nucleo anche attraverso dettagliati riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito di: confermare ulteriormente la riconducibilità della ...Otto omicidi avvenuti durante la cosiddetta seconda faida di Scampia sono stati ricostruiti dalle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli, coordinati dalla Direzione ...