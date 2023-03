Seconda faida di Scampia | 16 arresti | in manette anche Vincenzo Di Lauro

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ritenuto l’attuale reggente del clan di via Cupa dell’Arco, con il nome in codice F2,Di, secondogenito del superboss Paolo, è tra gli arrestati per 8 omicidi commessi durante la cosiddettadiDi, ritenuto il reggente dell’omonimo clan, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli