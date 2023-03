Se la paura ha il sopravvento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vincenzo Calafiore Adesso ogni giorno è un regalo, una sopravvivenza fatta più di gratitudine che certezza, questa c’è stata fino a un certo punto quando ancora si poteva sognare, c’era soprattutto l’amore o quel forte desiderio di amare, un qualcosa che faceva volare in alto, tutto senza indossare una maschera sul volto, si diceva … a viso aperto. Quel che impera oggi è la grande paura di amare! Vero però che l’amore ha molte facce, corrispondenti ciascuna ad una diversa manifestazione dello stesso istinto, che chiede solo di essere appagato tramite una serena, semplice, relazione; ma a fare paura è anche la passione perché in ogni caso implica la resa di fronte a qualcuno che può tradire, che abbandona, violenta, uccide. Solo i temerari e gli ingenui credono che si possa semplicemente amare, l’amore è di questi coraggiosi disposti ad ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vincenzo Calafiore Adesso ogni giorno è un regalo, una sopravvivenza fatta più di gratitudine che certezza, questa c’è stata fino a un certo punto quando ancora si poteva sognare, c’era soprattutto l’amore o quel forte desiderio di amare, un qualcosa che faceva volare in alto, tutto senza indossare una maschera sul volto, si diceva … a viso aperto. Quel che impera oggi è la grandedi amare! Vero però che l’amore ha molte facce, corrispondenti ciascuna ad una diversa manifestazione dello stesso istinto, che chiede solo di essere appagato tramite una serena, semplice, relazione; ma a fareè anche la passione perché in ogni caso implica la resa di fronte a qualcuno che può tradire, che abbandona, violenta, uccide. Solo i temerari e gli ingenui credono che si possa semplicemente amare, l’amore è di questi coraggiosi disposti ad ...

