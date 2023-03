Scudo penale nel decreto Bollette | Guerra Pd | “Leo diceva “niente sconti agli evasori” | ora ci spieghi cosa intende”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Partito democratico contesta il colpo di mano del governo sull’evasione fiscale. “Loper gliinserito all’ultimo secondo dal #governoMeloni nel #DLè inaccettabile”, scrive il responsabile economia Antonio Misiani. “Nel merito, è l’ennesimo condono. Nel metodo, non ha alcun requisito di necessità e urgenza. Il governo lo tolga dal provvedimento”. “I dodici condoni della legge di Bilancio non sono bastati”, aggiunge Maria Ceciliadi Pd-Idp. “Non solo si allunga il termine per accedere ai condoni già previsti, ma se ne estende anche il campo di applicazione, sia per gli atti di accertamento, sia per la conciliazione agevolata delle controversie pendenti. Poi arriva, dopo tanti annunci, la prima depenalizzazione di alcuni, rilevanti, reati tributari: omessi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori che scoperti pagano il dov… - kacioepepe : RT @antoniomisiani: Lo scudo penale per gli evasori inserito all’ultimo secondo dal #governoMeloni nel #DLbollette è inaccettabile. Nel mer… - 60_cla : RT @anubi_matt: Il #GovernoDellaVergogna tenta il colpaccio e infila nel dl Bollette lo #scudo penale per gli evasori fiscali Si prevedon… - LilianaPapa7 : RT @serebellardinel: Il Governo #Meloni, nonostante una evasione che vale 100 MILIARDI l'anno, a tutela degli evasori ha infilato nel #decr… - Enric0Chessa : Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori. Calpestando i requisiti d… -

Roma, 29 mar. " "Loper gli evasori inserito all'ultimo secondo dal governo Meloni nel Dl Bollette è inaccettabile. Nel merito, è l'ennesimo condono. Nel metodo, non ha alcun requisito di necessità e urgenza.E spunta il condonoper reati fiscali', è il secondo titolo in evidenza. Nel taglio alto ... 'Il Cdm approva il minida 5 miliardi contro il caro bollette. Linea morbida sui reati fiscali', ...Il ravvedimento speciale non mette in salvo dal reato Nessunoautomatico per chi si ravvede: è quanto emerge dalla legge di Bilancio 2023, nella parte in cui... Lavoro sportivo, bene le ...

Scudo penale nel decreto Bollette, Guerra (Pd): “Leo diceva “niente sconti agli evasori”,… Il Fatto Quotidiano

Il Partito democratico contesta il colpo di mano del governo sull’evasione fiscale. “Lo scudo penale per gli evasori inserito all’ultimo secondo dal #governoMeloni nel #DLbollette è inaccettabile”, ...Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Lo scudo penale per gli evasori inserito all’ultimo secondo dal governo Meloni nel Dl Bollette è inaccettabile. Nel merito, è l’ennesimo condono. Nel metodo, non ha alcun ...