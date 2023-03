Scudo penale, Misiani (Pd): “È ennesimo condono per gli evasori e non ha requisiti di necessità e urgenza. Il governo lo tolga” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Partito democratico contesta il colpo di mano del governo sull’evasione fiscale. “Lo Scudo penale per gli evasori inserito all’ultimo secondo dal #governoMeloni nel #DLbollette è inaccettabile”, scrive il responsabile economia Antonio Misiani. “Nel merito, è l’ennesimo condono. Nel metodo, non ha alcun requisito di necessità e urgenza. Il governo lo tolga dal provvedimento”. Maria Cecilia Guerra su Twitter attacca: “Diceva Leo “niente regali agli evasori” ma ha messo in un decreto URGENTE la depenalizzazione di reati tributari di grossa entità: non hai versato ritenute e Iva, hai fatto compensazioni fasulle SEI STATO SCOVATO. Nessun problema paghi e non sei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Partito democratico contesta il colpo di mano delsull’evasione fiscale. “Loper gliinserito all’ultimo secondo dal #Meloni nel #DLbollette è inaccettabile”, scrive il responsabile economia Antonio. “Nel merito, è l’. Nel metodo, non ha alcun requisito di. Illodal provvedimento”. Maria Cecilia Guerra su Twitter attacca: “Diceva Leo “niente regali agli” ma ha messo in un decreto URGENTE la depenalizzazione di reati tributari di grossa entità: non hai versato ritenute e Iva, hai fatto compensazioni fasulle SEI STATO SCOVATO. Nessun problema paghi e non sei ...

