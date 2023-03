Scudetto al Napoli | torna lo storico murales al Pallonetto E ai Ventaglieri è tutto azzurro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Galoppa l'entusiasmo di, una città in cui fervono i preparativi per la festa di unoche i tifosi azzurri vedono sempre più vicino. E non mancano neppure i ricordi:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - GoalItalia : Il Napoli e lo Scudetto sfiorato in passato: alla cerimonia del Premio Bearzot, De Laurentiis ne parla così ?? - CB_Ignoranza : Nonostante il +19 dalla seconda, qualche scaramantico c'è ancora. Da Napoli, con schiettezza. #Napoli #SerieA… - pulcinella77 : @Marcello_Fsc Ci prenderanno per il culo per i prossimi 33 anni. Anzi li prenderanno. Il Napoli non lo vincerà lo s… - micos56 : @natonel52 @Fabio_Martini_ Nn ti permettere di dire stronzate. Siccome sono scorretto con tipi come te ti dico, da… -

'Scendo nel 2025 ase dovesse succedere (lo)...' Osimhen fa paura 'Grande attaccante, ha fame, voglia, non si ferma mai. Per i difensori è scomodo".FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A Corsa Champions ed Europa League: il calendario Con ilche ha un vantaggio importantissimo in otticae un posto in tasca per la prossima ...Bisogna faticare tanto' NAPOLETANI - 'Scendo nel 2025 ase dovesse succedere (lo)…' OSIMHEN - 'Grande attaccante, ha fame, voglia, non si ferma mai. Per i difensori è scomodo'

D'Ambrosio: "Se il Napoli vince lo scudetto non scendo giù! Osimhen fa paura, ma sogniamo la finale di Champions!" CalcioNapoli24

Napoli con il passare dei giorni si sta vestendo sempre più d'azzurro in vista della grande festa per la vittoria del terzo Scudetto. Un'attesa lunga 33 anni che sta finalmente per terminare. La data ...Attenzione a questi sviluppi, anche perché hanno un addentellato col Napoli per stabilire la data scudetto. Il Napoli ha le fondamenta vere per aprire un ciclo, ho l’impressione che De Laurentiis e ...