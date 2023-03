Screening neonatale esteso, Toscana e Veneto modelli di best practice (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Lo Screening neonatale esteso (Sne) può aiutare migliaia di bambini che ogni anno vanno incontro a disabilità gravissime o a morte prematura per malattie rare. Lo confermano i risultati del report dell’Istituto AstraRicerche con le esperienze di ‘best practice’ di due regioni – Veneto e Toscana – presentati oggi nell’ambito della seconda edizione di ‘Raro chi trova’, iniziativa promossa da Takeda Italia con il patrocinio di Società italiana di pediatria (Sip), Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf), Associazione italiana Gaucher (Aig), Associazione italiana mucopolisaccaridosi (Aimps) e Cometa Asmme, Associazione studio malattie metaboliche ereditarie. La Legge di Bilancio 2019 (art.1 C. 544) – spiega una nota congiunta – stabilisce l’inserimento ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Lo(Sne) può aiutare migliaia di bambini che ogni anno vanno incontro a disabilità gravissime o a morte prematura per malattie rare. Lo confermano i risultati del report dell’Istituto AstraRicerche con le esperienze di ‘’ di due regioni –– presentati oggi nell’ambito della seconda edizione di ‘Raro chi trova’, iniziativa promossa da Takeda Italia con il patrocinio di Società italiana di pediatria (Sip), Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf), Associazione italiana Gaucher (Aig), Associazione italiana mucopolisaccaridosi (Aimps) e Cometa Asmme, Associazione studio malattie metaboliche ereditarie. La Legge di Bilancio 2019 (art.1 C. 544) – spiega una nota congiunta – stabilisce l’inserimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Screening neonatale esteso, Toscana e Veneto modelli di best practice - mondosanita : Niko Costantino, in occasione degli Stati Generali Malattie Rare – Nord Est Italia – evento organizzato da MotoreS… - cagliarilivemag : Malattia di Fabry, lo screening neonatale una svolta per diagnosi e cura - cagliarilivemag : Malattia di Fabry, lo screening neonatale una svolta per diagnosi e cura - cagliarilivemag : -