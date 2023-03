Scossa di terremoto a Campobasso, avvertita anche in Irpinia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco dopo le 23.50 di martedì, 28 marzo una Scossa di terremoto è stata avvertita in Irpinia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo tra 4.6 e 5.1 alle ore 23:52 nella provincia di Campobasso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco dopo le 23.50 di martedì, 28 marzo unadiè statain. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato undi magnitudo tra 4.6 e 5.1 alle ore 23:52 nella provincia di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

