Scioperi aprile 2023 in Italia, dai trasporti agli aerei: il calendario completo con tutte le date (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ad aprile 2023 sono programmati una serie di Scioperi. E a fornire l’esatto calendario è il ministero dei trasporti che specifica anche che si tratta di manifestazioni che hanno alla base sempre le solite motivazioni: licenziamenti, tagli ai salari, infortuni e anche aggressioni, in particolare agli autisti. Ma quali sono quelli previsti per il prossimo mese? Il primo sciopero del mese Iniziano il 1 giorno del mese, in occasione del Pesce d’aprile. Sarà il personale Tpl dell’Umbria e il BusItalia, oltre a MercItalia Rail e Shunting&Terminal a incrociare le braccia. Il giorno dopo toccherà ai dipendenti dell’Ags handing aeroporto di Orio al SERIO DI Bergamo oltre all’Enac di Napoli, quest’ultimo dalle 13 alle 17. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Adsono programmati una serie di. E a fornire l’esattoè il ministero deiche specifica anche che si tratta di manifestazioni che hanno alla base sempre le solite motivazioni: licenziamenti, tai salari, infortuni e anche aggressioni, in particolareautisti. Ma quali sono quelli previsti per il prossimo mese? Il primo sciopero del mese Iniziano il 1 giorno del mese, in occasione del Pesce d’. Sarà il personale Tpl dell’Umbria e il Bus, oltre a MercRail e Shunting&Terminal a incrociare le braccia. Il giorno dopo toccherà ai dipendenti dell’Ags handing aeroporto di Orio al SERIO DI Bergamo oltre all’Enac di Napoli, quest’ultimo dalle 13 alle 17. ...

