Sciolta la prognosi per Zaccheroni | almeno 60 giorni

È statalasulle condizioni di salute di Alberto Zaccheroni, l'ex allenatore di Bologna, Milan, Juve e Lazio, fra le altre, che è stato trasferito dall'ospedale Bufalini di Cesena al Marconi ...Arrivano finalmente buone notizie per Alberto Zaccheroni. I medici dell'ospedale Marconi di Cesenatico hanno infatti sciolto ladell'ex allenatore di Milan, Juventus e Inter: tra 60 giorni potrà cominciare un percorso riabilitativo. Zaccheroni, che a breve compirà 70 anni, è stato ricoverato il 10 febbraio in seguito ...CESENA - Arrivano buone notizie per Alberto Zaccheroni , ricoverato presso l'ospedale Marconi di Cesenatico. I sanitari del reparto di medicina riabilitativo hanno infatti sciolto lasulle condizioni di salute dell'allenatore ex, tra le altre, di Milan , Juventus e Lazio , che era stato ricoverato lo scorso 10 febbraio a seguito di un incidente domestico avvenuto nella ...

