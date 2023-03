Sciacca | bambina di 4 anni muore in ospedale | aperta un’inchiesta dopo la denuncia dei genitori

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Unadi 4è mortaqualche ora dal ricovero all’di, in provincia di Agrigento. Ioriginari di Sambuca di Sicilia sempre nell’Agrigentino, hanno deciso di presentare unaai Carabinieri per accertare le cause della morte della figlia, avvenuta nel nosocomio GiovPaolo II di, dove la bimba era stata ricoverata poche ore prima. La procura ha già ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MeridioNews : Sciacca, bambina muore in ospedale. Genitori denunciano, aperta inchiesta - GDS_it : I genitori di una bambina di 4 anni di Sambuca di Sicilia hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Sciacca p… -

I genitori di unadi 4 anni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) hanno presentato una denuncia ai carabinieri diallo scopo di accertare le cause della morte della figlia, avvenuta all'ospedale "Giovanni ...I genitori di unadi 4 anni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) hanno presentato una denuncia ai carabinieri diallo scopo di accertare le cause della morte della figlia, avvenuta all'ospedale 'Giovanni ...I genitori di unadi 4 anni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) hanno presentato una denuncia ai carabinieri diallo scopo di accertare le cause della morte della figlia, avvenuta all'ospedale 'Giovanni ...

Una bambina di 4 anni muore in ospedale a Sciacca, indaga la procura Giornale di Sicilia

I genitori di una bambina di 4 anni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Sciacca allo scopo di accertare le cause della morte della figlia, avvenuta ...hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Sciacca, per accertare le cause della morte. I pm hanno ordinato pure l’acquisizione delle cartelle cliniche della bambina. Nel nosocomio della comune ...