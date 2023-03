Sci alpino | il monologo di Sofia Goggia | “I sogni non bastano | serve il coraggio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Gli inizi, i, le paure. E quelche l’ha portata “ad essere quel che ora sono”. Sono solo alcuni dei temi cheGoggi ha voluto affrontare in unandato in onda a ‘Le Iene’. “Se da bambina mi avessero chiesto cosa avrei voluto fare da grande avrei risposto: la campionessa di sci – racconta la campionessa olimpica – Li ho messi ai piedi per la prima volta a quattro anni, e per la prima volta mi sono sentire brava a fare qualcosa. Nicola, il mio primo maestro, ha capito subito che quei due assi di legno potevano portarmi lontano. Siamo partiti da una piccola stazione sciistica sulle alpi Orobie, poche piste, piste corte, seggiovie interminabili. Per farcela servono tante cose, e noi, allora, pensavamo di non averne nessuna. Poi ho capito che, in realtà, avevamo tutto. Avevamo una visione, un ...