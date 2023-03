“SchieNATO”. Conte cerca di fare ironia contro il governo: porta l'Italia in guerra (Di mercoledì 29 marzo 2023) Scontro tra Giuseppe Conte e Guido Crosetto nell'odierno question time alla Camera. Il nodo del Contendere è la guerra in Ucraina e l'appoggio militare dell'Italia nei confronti di Kiev: “Ministro Crosetto, lei ci vuol far credere che l'invio di armi previsto in questo decreto non abbia un impatto sul livello di sicurezza del nostro sistema di difesa e non richieda comunque un ripristino complessivo delle nostre scorte per quanto riguarda gli arsenali militari. Lei ha parlato di fisiologia, ma non c'è nulla di fisiologico in questi invii militari. Questo governo, al pari del precedente che abbiamo cercato di indirizzare, inascoltati, in maniera diversa, più che schierato rispetto alla Nato è ‘SchieNATO' - la battuta di Conte in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stra Giuseppee Guido Crosetto nell'odierno question time alla Camera. Il nodo delndere è lain Ucraina e l'appoggio militare dell'nei confronti di Kiev: “Ministro Crosetto, lei ci vuol far credere che l'invio di armi previsto in questo decreto non abbia un impatto sul livello di sicurezza del nostro sistema di difesa e non richieda comunque un ripristino complessivo delle nostre scorte per quanto riguarda gli arsenali militari. Lei ha parlato di fisiologia, ma non c'è nulla di fisiologico in questi invii militari. Questo, al pari del precedente che abbiamoto di indirizzare, inascoltati, in maniera diversa, più che schierato rispetto alla Nato è ‘' - la battuta diin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : “Questo governo più che schierato è schienato rispetto alla Nato. Non c’è nulla di fisiologico nell’invio di armi”.… - MarcoFattorini : Conte: «Questo governo più che schierato è schienato rispetto alla Nato. Non c’è nulla di fisiologico nell’invio di… - La7tv : #tagada 'Governo SchieNATO, fate gli sceriffi di Nottingham contro gli italiani!', il duro attacco di Giuseppe Cont… - returnofthema13 : RT @putino: “Questo governo più che schierato è schienato rispetto alla Nato. Non c’è nulla di fisiologico nell’invio di armi”. Forse Conte… - tempoweb : “Portate l’Italia in #guerra”. Giuseppe #Conte fa il pacifista e accusa sull’#Ucraina: #governo schieNATO #crosetto… -