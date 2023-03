Schiaffo francese all'Italia: i dieci terroristi rossi resteranno impuniti a Parigi. E l'ex Prima linea esulta: "Quanto mi fa godere il verdetto della Cassazione" (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Corte di Parigi nega in modo definitivo l'estradizione perché "in Francia hanno costruito una vita sociale e famigliare stabile". L'amarezza dei parenti delle vittime: "E le famiglie che loro hanno distrutto?". Deluso Nordio: "Ma l'Italia ha fatto tutto Quanto era in suo potere". E non torna neanche Vecchi, condannato per il G8 a Genova Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Corte dinega in modo definitivo l'estradizione perché "in Francia hanno costruito una vita sociale e famigliare stabile". L'amarezza dei parenti delle vittime: "E le famiglie che loro hanno distrutto?". Deluso Nordio: "Ma l'ha fatto tuttoera in suo potere". E non torna neanche Vecchi, condannato per il G8 a Genova

