Schiaffo all’Italia, dalla Francia no all’estradizione dei terroristi: inizio pena mai (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Cassazione francese conferma il no all’estradizione di dieci ex terroristi. La rabbia dei familiari delle vittime: «Disgraziati». Nordio: «Abbiamo fatto tutto il possibile» Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Cassazione francese conferma il nodi dieci ex. La rabbia dei familiari delle vittime: «Disgraziati». Nordio: «Abbiamo fatto tutto il possibile»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sente… - LaStampa : Schiaffo all’Italia, dalla Francia no all’estradizione dei terroristi: inizio pena mai - Gabriele885 : RT @NicolaPorro: ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sentenza sui… - MaraBerloni : RT @peppe62291259: Follia europea il no a benzina e gasolio.E' uno schiaffo all'Italia,soprattutto. #staseraitalia - peppe62291259 : Follia europea il no a benzina e gasolio.E' uno schiaffo all'Italia,soprattutto. #staseraitalia -